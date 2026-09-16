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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Удари по території РФ триватимуть, часи дипломатичного романтизму минули, - Буданов

Буданов заявив, що Україна продовжить бити по РФ

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по військових об’єктах Росії.

Про це він заявив під час онлайн-бесіди українським студентам, які навчаються у вишах Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Багато запитань було про фронт, про російські атаки по тилу. Удари по території ворога триватимуть, ми знаємо про всі їхні військові об’єкти, бази, пускові майданчики. Будемо їх діставати всіма можливими засобами. А от щодо найгіршого сценарію розвитку подій – це не фронт, це внутрішня дестабілізація та втрата державності. Цього допустити ми не маємо права", - наголосив керівник ОП.

Буданов зазначив, що "часи дипломатичного романтизму минули".

"З країнами-невдахами ніхто справи мати не хоче, хай якою трагічною чи величною була їхня історія. Світ поважає силу. Тому в нас вибір простий: зосередитися на власних перевагах і ставати сильнішими", - підсумував він.

Читайте: Удари України по НПЗ Росії "обвалили" енергетичні ринки світу. Війна має закінчитися, - Вітакер

Автор: 

Буданов Кирило (690) війна (1696) Удари по РФ (1310)
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Топ коментарі
+15
А часи твого ******* за каву в Криму - минули?
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16.09.2026 13:25 Відповісти
+9
Кава в Криму, блекаути в Москві, закрити небо над росією - ми в курсі.
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16.09.2026 13:35 Відповісти
+3
А вони були? - АХХХХХХХХХ ТОЧНО

Вовочка розмінував Чонгар, відвів війська, закрив всі озброєння і знищив етнос
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16.09.2026 13:27 Відповісти

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