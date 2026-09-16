Удари по території РФ триватимуть, часи дипломатичного романтизму минули, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по військових об’єктах Росії.

Про це він заявив під час онлайн-бесіди українським студентам, які навчаються у вишах Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Багато запитань було про фронт, про російські атаки по тилу. Удари по території ворога триватимуть, ми знаємо про всі їхні військові об’єкти, бази, пускові майданчики. Будемо їх діставати всіма можливими засобами. А от щодо найгіршого сценарію розвитку подій – це не фронт, це внутрішня дестабілізація та втрата державності. Цього допустити ми не маємо права", - наголосив керівник ОП.

Буданов зазначив, що "часи дипломатичного романтизму минули".

"З країнами-невдахами ніхто справи мати не хоче, хай якою трагічною чи величною була їхня історія. Світ поважає силу. Тому в нас вибір простий: зосередитися на власних перевагах і ставати сильнішими", - підсумував він.

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