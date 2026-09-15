Удари України по НПЗ Росії "обвалили" енергетичні ринки світу. Війна має закінчитися, - Вітакер

У США вважають, що саме далекобійні санкції України по російських НПЗ критично вплинули на енергетичні ринки світу.

Про це посол США в НАТО Метью Вітакер сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Вітакер закликав сторони закінчити війну

Американський дипломат заявив, що війна Росії проти України повинна закінчитися, оскільки, вважає Вітакер, атаки України на Росію "обвалили" енергетичні ринки.

"Скорочення потужностей на світових енергетичних ринках — наслідок ударів українців по Росії — посилило тиск на ринок дизельного пального та нафти загалом", - заявив посол США.

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Що передувало

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

Міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.

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