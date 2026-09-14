Дрони атакували Краснодарський край: вибухи в Сочі та Дагомисі. ВIДЕО

Уночі 14 вересня російські Сочі та інші населені пункти Краснодарського краю атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони. Через атаку в аеропорту Сочі запровадили обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Загрозу атаки безпілотників у Сочі та федеральній території Сіріус оголосили ще напередодні ввечері. За словами місцевих жителів, близько 2:13 у центральній частині Сочі пролунали потужні вибухи.

Мер міста Андрій Прошунін близько 3:51 заявив, що загроза атаки БПЛА зберігається. Він закликав мешканців залишатися у безпечних місцях та повідомив про залучення всіх сил і засобів захисту.

Про вибухи також повідомляли в Ростовській області. Моніторингові ресурси заявляли про проліт груп безпілотників та роботу російської ППО.

Водночас у місцевих пабліках з'явилися припущення, що цілями атаки могли бути нафтопереробний об'єкт, нафтобаза або логістична інфраструктура в районі Сочі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також поширювалася інформація про можливу пожежу в регіоні після одного з влучань. Причини займання та масштаби можливих пошкоджень не підтверджені.

Окремо повідомлялося про можливе ураження російського зенітного ракетного комплексу С-400 у районі курортного міста Дагомис. Ця інформація також потребує підтвердження.

Через атаку в аеропорту Сочі запровадили обмеження на польоти. Станом на ранок 14 вересня російські ЗМІ повідомляли, що аеропорт залишається закритим. Точний час скасування обмежень не повідомлявся.

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.

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