Дроны атаковали Краснодарский край: взрывы в Сочи и Дагомысе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 14 сентября российский Сочи и другие населенные пункты Краснодарского края подверглись атаке беспилотников. Местные жители сообщали о серии взрывов и работе средств противовоздушной обороны. В связи с атакой в аэропорту Сочи ввели ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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Об угрозе атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории "Сириус" объявили еще накануне вечером. По словам местных жителей, около 2:13 в центральной части Сочи раздались мощные взрывы.

Мэр города Андрей Прошунин около 3:51 заявил, что угроза атаки БПЛА сохраняется. Он призвал жителей оставаться в безопасных местах и сообщил о задействовании всех сил и средств защиты.

О взрывах также сообщали в Ростовской области. Мониторинговые ресурсы заявляли о пролете групп беспилотников и работе российской ПВО.

В то же время в местных пабликах появились предположения, что целями атаки могли быть нефтеперерабатывающий объект, нефтебаза или логистическая инфраструктура в районе Сочи. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также распространялась информация о возможном пожаре в регионе после одного из попаданий. Причины возгорания и масштабы возможных повреждений не подтверждены.

Отдельно сообщалось о возможном поражении российского зенитного ракетного комплекса С-400 в районе курортного города Дагомыс. Эта информация также требует подтверждения.

Из-за атаки в аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты. По состоянию на утро 14 сентября российские СМИ сообщали, что аэропорт остается закрытым. Точное время отмены ограничений не сообщалось.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

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