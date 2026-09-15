Удары Украины по НПЗ России "обрушили" мировые энергетические рынки. Война должна закончиться, - Уитакер

В США считают, что именно далеко идущие санкции Украины в отношении российских НПЗ оказали решающее влияние на мировые энергетические рынки.

Об этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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Уитакер призвал стороны положить конец войне

Американский дипломат заявил, что война России против Украины должна закончиться, поскольку, по мнению Витакера, атаки Украины на Россию "обрушили" энергетические рынки.

"Сокращение мощностей на мировых энергетических рынках - следствие ударов украинцев по России - усилило давление на рынок дизельного топлива и нефти в целом", - заявил посол США.

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Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.

Президент США Дональд Трамп такжезаявил, что Украина должна прекратить свои удары по российской энергетике, поскольку это, якобы, приводит к дефициту дизельного топлива.

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

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