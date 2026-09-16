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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Удары по территории РФ будут продолжаться, времена дипломатического романтизма прошли, - Буданов

Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по РФ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России.

Об этом он заявил во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

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"Много вопросов было о фронте, о российских атаках на тыл. Удары по территории врага будут продолжаться, мы знаем обо всех их военных объектах, базах, пусковых площадках. Будем их уничтожать всеми возможными средствами. А вот что касается худшего сценария развития событий – это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности. Этого допустить мы не имеем права", – подчеркнул глава ОП.

Буданов отметил, что "времена дипломатического романтизма прошли".

"Со странами-неудачниками никто не хочет иметь дело, какой бы трагичной или величественной ни была их история. Мир уважает силу. Поэтому у нас выбор прост: сосредоточиться на собственных преимуществах и становиться сильнее", — подытожил он.

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Буданов Кирилл (662) война (1619) Удары по РФ (1261)
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Топ комментарии
+15
А часи твого ******* за каву в Криму - минули?
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16.09.2026 13:25 Ответить
+9
Кава в Криму, блекаути в Москві, закрити небо над росією - ми в курсі.
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16.09.2026 13:35 Ответить
+3
А вони були? - АХХХХХХХХХ ТОЧНО

Вовочка розмінував Чонгар, відвів війська, закрив всі озброєння і знищив етнос
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16.09.2026 13:27 Ответить

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