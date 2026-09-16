Удары по территории РФ будут продолжаться, времена дипломатического романтизма прошли, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России.

Об этом он заявил во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

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"Много вопросов было о фронте, о российских атаках на тыл. Удары по территории врага будут продолжаться, мы знаем обо всех их военных объектах, базах, пусковых площадках. Будем их уничтожать всеми возможными средствами. А вот что касается худшего сценария развития событий – это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности. Этого допустить мы не имеем права", – подчеркнул глава ОП.

Буданов отметил, что "времена дипломатического романтизма прошли".

"Со странами-неудачниками никто не хочет иметь дело, какой бы трагичной или величественной ни была их история. Мир уважает силу. Поэтому у нас выбор прост: сосредоточиться на собственных преимуществах и становиться сильнее", — подытожил он.

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