В Ярославле дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар
В ночь на 17 сентября беспилотники атаковали Ярославль в России. Под ударом оказался Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По предварительным данным, в результате атаки на территории НПЗ зафиксировали несколько очагов возгорания. Также обломки беспилотников повредили автомобили и выбили окна в нескольких многоквартирных домах.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе якобы было сбито 65 беспилотников. По его словам, пострадавших нет.
Ярославский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Что известно о НПЗ?
Ярославский нефтеперерабатывающий завод (известный как "Славнафта-ЯНОС" или "Ярославнефтеоргсинтез") — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в городе Ярославль.
Завод способен перерабатывать до 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ по объему переработки.
Предприятие производит:
- автомобильный бензин;
- дизельное топливо;
- авиационный бензин (реактивное топливо) и другую нефтехимическую продукцию.
Завод обеспечивает топливом внутренний рынок России и является критически важным логистическим объектом для снабжения военной техники оккупационных войск.
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