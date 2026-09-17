В Ярославле дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар

В ночь на 17 сентября беспилотники атаковали Ярославль в России. Под ударом оказался Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По предварительным данным, в результате атаки на территории НПЗ зафиксировали несколько очагов возгорания. Также обломки беспилотников повредили автомобили и выбили окна в нескольких многоквартирных домах.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в регионе якобы было сбито 65 беспилотников. По его словам, пострадавших нет.

Ярославский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Что известно о НПЗ?

Ярославский нефтеперерабатывающий завод (известный как "Славнафта-ЯНОС" или "Ярославнефтеоргсинтез") — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в городе Ярославль.

Завод способен перерабатывать до 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ по объему переработки.

Предприятие производит:

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

авиационный бензин (реактивное топливо) и другую нефтехимическую продукцию.

Завод обеспечивает топливом внутренний рынок России и является критически важным логистическим объектом для снабжения военной техники оккупационных войск.

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