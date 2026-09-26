Атака дронов на Краснодарский край: горит Ильский НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 26 сентября Краснодарский край России подвергся атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе средств противовоздушной обороны. После атаки на территории двух предприятий возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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По словам Кондратьева, в Северном районе Краснодарского края зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. При этом он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.

Российское издание ASTRA, ссылаясь на кадры очевидцев, сообщило о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - одном из предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Краснодарского края.

По словам местных жителей, атака началась около полуночи. Они сообщали о взрывах и работе российской ПВО.

Мониторинговые каналы также предполагают, что во время атаки мог быть поражён Афипский НПЗ. Официального подтверждения поражения именно этого предприятия пока нет.

Ильский НПЗ уже становился целью атак

Ильский НПЗ расположен в станице Ильской Краснодарского края. Его проектная мощность составляет около 3 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит, в частности, бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженный газ и другие нефтепродукты.

Ильский НПЗ уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последний раз об ударе сообщали 8 августа. Тогда местные власти заявляли о шести пострадавших, объясняя их травмы падением обломков БПЛА.

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В России сообщают о взрывах в других регионах

Сообщения о взрывах и атаках беспилотников поступали также из Ростовской и Брянской областей.

Предварительно, в городе Азов Ростовской области могли быть повреждены объекты местного порта. Эта информация пока не имеет официального подтверждения.

В Брянской области местные власти заявили о повреждении жилых домов в результате падения обломков после работы ПВО.

Информация о последствиях ночной атаки и масштабах повреждений уточняется.

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