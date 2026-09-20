В России заявили о якобы сбитых почти 300 украинских беспилотников
Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате и уничтожении 288 украинских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Атака почти 300 дронов
Так, в Минобороны страны-агрессора утверждают, что в период с 8:00 до 20:00 силы российской ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа.
Дроны фиксировались в Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях, Московском регионе и Краснодарском крае.
Кроме того, в российском Минобороны заявили о беспилотниках над акваторией Черного моря и территорией временно оккупированного Крыма.
- Атака произошла во время выборов в Госдуму РФ, которые проходят 18–20 сентября. Оккупанты также организовали незаконное голосование на временно захваченных территориях Украины, результаты которого Киев не признает.
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Украинский военнослужащий, волонтёр и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов действительно жестко критиковал официальные цифры и подходы к дальним атакам дронов на РФ, особенно в направлении Москвы. [https://ura.news/news/1053091344 1, https://argumentua.com/novini/kasyanov-komu-vigidni-bezkinechni-neuspishni-ataki-po-moskvi 2]
Его ключевые заявления сводятся к двум основным тезисам:
Манипуляция со статистикой «успехов»: Касьянов заявлял, что заявления о массовых долетающих беспилотниках сильно преувеличены. В частности, он приводил данные, что из тысяч запущенных на дальние дистанции аппаратов (на которые тратятся сотни миллионов долларов) реальных попаданий по стратегическим целям в глубоком тылу врага - единицы. По его словам, общество часто вводят в заблуждение красивыми отчетами, скрывая низкую эффективность определенных моделей и дороговизну таких пусков. [https://www.youtube.com/watch?v=nsvjwVRbC_c 1, https://argumentua.com/novini/kasyanov-komu-vigidni-bezkinechni-neuspishni-ataki-po-moskvi 2, https://ura.news/news/1053091344 3]
Коррупция и завышение цен: Конструктор публично выступал на заседаниях Временной следственной комиссии Верховной Рады и давал показания в НАБУ. Он утверждает, что стоимость некоторых закупаемых государством дальних дронов (например, FP-1) завышена в разы. Это позволяет производителям и связанным с ними чиновникам зарабатывать колоссальные деньги на неэффективных атаках, в то время как фронт испытывает нехватку базовых средств. [1, https://www.youtube.com/watch?v=nsvjwVRbC_c 2]
В результате своих разоблачений и публичных споров с высшим руководством страны по поводу классификации дронов-ракет, подразделение Касьянова в ГПСУ было расформировано, что спровоцировало громкий скандал. [https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/03/8001071/ 1, https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kasyanov-kazhe-shcho-rozformovuyut-yogo-rotu-dronariv-prikordonnikiv-yaki-byut-vglib-rf-brovdi-*********-ikh-do-sbs 2, https://tsn.ua/ru/********/skandal-vokrug-podrazdeleniya-kasyanova-pochemu-rasformirovali-rotu-i-kak-razgorelsya-konflikt-2928218.html 3]