РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11261 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 120 21

В России заявили о якобы сбитых почти 300 украинских беспилотников

В России заявили о "сбивании" почти 300 украинских дронов

Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате и уничтожении 288 украинских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака почти 300 дронов 

Так, в Минобороны страны-агрессора утверждают, что в период с 8:00 до 20:00 силы российской ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа.

Дроны фиксировались в Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. 

Кроме того, в российском Минобороны заявили о беспилотниках над акваторией Черного моря и территорией временно оккупированного Крыма.

  • Атака произошла во время выборов в Госдуму РФ, которые проходят 18–20 сентября. Оккупанты также организовали незаконное голосование на временно захваченных территориях Украины, результаты которого Киев не признает.

Читайте также: В Ярославле дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар

Автор: 

беспилотник (5738) Брянск (167) москва (3102) россия (89619) атака (2111) Белгород (525) Краснодарский край РФ (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Мабуть пора вже не 300 дронів, а 30 реактивних і ефективність буде вища?
показать весь комментарий
20.09.2026 05:31 Ответить
+4
ціна "лютого"-200000 зелених,тобто -60 млн.баксів..непоганий бізнес при дефіциті обороного бюджета 27млрд.баксів..одні брешуть про кількість запущених дронів,другі(свинособаки)-про кількість збитих.
показать весь комментарий
20.09.2026 05:16 Ответить
+4
Обзор от ИИ

Украинский военнослужащий, волонтёр и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов действительно жестко критиковал официальные цифры и подходы к дальним атакам дронов на РФ, особенно в направлении Москвы. [https://ura.news/news/1053091344 1, https://argumentua.com/novini/kasyanov-komu-vigidni-bezkinechni-neuspishni-ataki-po-moskvi 2]
Его ключевые заявления сводятся к двум основным тезисам:
Манипуляция со статистикой «успехов»: Касьянов заявлял, что заявления о массовых долетающих беспилотниках сильно преувеличены. В частности, он приводил данные, что из тысяч запущенных на дальние дистанции аппаратов (на которые тратятся сотни миллионов долларов) реальных попаданий по стратегическим целям в глубоком тылу врага - единицы. По его словам, общество часто вводят в заблуждение красивыми отчетами, скрывая низкую эффективность определенных моделей и дороговизну таких пусков. [https://www.youtube.com/watch?v=nsvjwVRbC_c 1, https://argumentua.com/novini/kasyanov-komu-vigidni-bezkinechni-neuspishni-ataki-po-moskvi 2, https://ura.news/news/1053091344 3]
Коррупция и завышение цен: Конструктор публично выступал на заседаниях Временной следственной комиссии Верховной Рады и давал показания в НАБУ. Он утверждает, что стоимость некоторых закупаемых государством дальних дронов (например, FP-1) завышена в разы. Это позволяет производителям и связанным с ними чиновникам зарабатывать колоссальные деньги на неэффективных атаках, в то время как фронт испытывает нехватку базовых средств. [1, https://www.youtube.com/watch?v=nsvjwVRbC_c 2]

В результате своих разоблачений и публичных споров с высшим руководством страны по поводу классификации дронов-ракет, подразделение Касьянова в ГПСУ было расформировано, что спровоцировало громкий скандал. [https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/03/8001071/ 1, https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kasyanov-kazhe-shcho-rozformovuyut-yogo-rotu-dronariv-prikordonnikiv-yaki-byut-vglib-rf-brovdi-*********-ikh-do-sbs 2, https://tsn.ua/ru/********/skandal-vokrug-podrazdeleniya-kasyanova-pochemu-rasformirovali-rotu-i-kak-razgorelsya-konflikt-2928218.html 3]
показать весь комментарий
20.09.2026 05:49 Ответить

Загрузка...

 
 