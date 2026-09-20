В России заявили о якобы сбитых почти 300 украинских беспилотников

Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате и уничтожении 288 украинских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Атака почти 300 дронов

Так, в Минобороны страны-агрессора утверждают, что в период с 8:00 до 20:00 силы российской ПВО якобы перехватили и уничтожили 288 беспилотников самолетного типа.

Дроны фиксировались в Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях, Московском регионе и Краснодарском крае.

Кроме того, в российском Минобороны заявили о беспилотниках над акваторией Черного моря и территорией временно оккупированного Крыма.

Атака произошла во время выборов в Госдуму РФ, которые проходят 18–20 сентября. Оккупанты также организовали незаконное голосование на временно захваченных территориях Украины, результаты которого Киев не признает.

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