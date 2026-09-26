Уражено Ільський НПЗ, завод у Ростовській області та "Панцир-С2". Є результати в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони щодня відповідають агресору на його терор проти наших людей і нашої країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що уражено?

За словами глави держави, є нові результати далекобійних відповідей від наших воїнів.

Зокрема, цієї ночі уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні.

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"Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2". Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі, - зазначив Зеленський.

Він також подякував воїнам СБУ, СОУ та ВМС за влучність.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів на Краснодарський край. Згодом стало відомо, що горить Ільський НПЗ.

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