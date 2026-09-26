Уражено Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області РФ, - Генштаб

У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Азові Ростовської області РФ уразили потужності Азовського оптико-механічного заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Які наслідки?

Як зазначається, зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях.

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Що про уражений об'єкт відомо?

Підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.

Підприємство задіяне у виробництві продукції для потреб збройних сил РФ.

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів на Краснодарський край. Згодом стало відомо, що горить Ільський НПЗ.

Згодом Зеленський повідомив, що уражено Ільський НПЗ, завод у Ростовській області та "Панцир-С2". Є також результати в Чорному морі.

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