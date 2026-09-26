Уражено Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області РФ, - Генштаб
У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Азові Ростовської області РФ уразили потужності Азовського оптико-механічного заводу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Які наслідки?
Як зазначається, зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях.
Що про уражений об'єкт відомо?
Підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.
Підприємство задіяне у виробництві продукції для потреб збройних сил РФ.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про атаку дронів на Краснодарський край. Згодом стало відомо, що горить Ільський НПЗ.
- Згодом Зеленський повідомив, що уражено Ільський НПЗ, завод у Ростовській області та "Панцир-С2". Є також результати в Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
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