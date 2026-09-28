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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Через атаку БпЛА обвалився міст у Брянській області РФ: зійшли з рейок потяги

Обвалився залізничний міст на Брянщині

У Брянській області через атаку дронів обвалилася частина мосту, потяги зійшли з рейок.

Про це повідомив т. в. о. губернатора Брянської області Єгор Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, під час атаки БпЛА на перегін Дятьково-Людиново в Брянській області обвалилася частина мосту, 10 вагонів зійшли з залізничних колій.

В Унецькому районі внаслідок атаки зійшли з рейок 18 порожніх напіввагонів. Ніхто не постраждав.

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Ще одна атака з пошкодженням залізничних колій - у Навлінському районі. Рух потягів не порушено, ніхто не постраждав.

Автор: 

Брянськ (180) Удари по РФ (1333)
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Топ коментарі
+8
сумно, що були пусті вагони. чому немає "хороших" 200тих кацапів у цих вагонах? мені дуже сумно.
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28.09.2026 11:08 Відповісти
+4
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28.09.2026 11:16 Відповісти
+4
https://t.me/voynareal/143944 ❗️Шалена кількість полонених «карасиків» завдяки просуванню Третього Армійського корпусу на Лиманському напрямку - Білецький заявляє (https://t.me/ab3army/7520), що в полон взяли 250 (!) окупантів Під час третього сезону «Вівальді» Сили оборони повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій - 176 км².
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28.09.2026 11:26 Відповісти

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