Через атаку БпЛА обвалився міст у Брянській області РФ: зійшли з рейок потяги
У Брянській області через атаку дронів обвалилася частина мосту, потяги зійшли з рейок.
Про це повідомив т. в. о. губернатора Брянської області Єгор Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, під час атаки БпЛА на перегін Дятьково-Людиново в Брянській області обвалилася частина мосту, 10 вагонів зійшли з залізничних колій.
В Унецькому районі внаслідок атаки зійшли з рейок 18 порожніх напіввагонів. Ніхто не постраждав.
Ще одна атака з пошкодженням залізничних колій - у Навлінському районі. Рух потягів не порушено, ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+8 анатолий выборов
показати весь коментар28.09.2026 11:08 Відповісти Посилання
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар28.09.2026 11:16 Відповісти Посилання
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар28.09.2026 11:26 Відповісти Посилання
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