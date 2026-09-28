Через атаку БпЛА обвалився міст у Брянській області РФ: зійшли з рейок потяги

У Брянській області через атаку дронів обвалилася частина мосту, потяги зійшли з рейок.

Про це повідомив т. в. о. губернатора Брянської області Єгор Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, під час атаки БпЛА на перегін Дятьково-Людиново в Брянській області обвалилася частина мосту, 10 вагонів зійшли з залізничних колій.

В Унецькому районі внаслідок атаки зійшли з рейок 18 порожніх напіввагонів. Ніхто не постраждав.

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Ще одна атака з пошкодженням залізничних колій - у Навлінському районі. Рух потягів не порушено, ніхто не постраждав.