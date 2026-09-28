Нефтебаза, закупающая продукцию у крупнейших российских НПЗ, горит в Краснодарском крае. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Краснодарском крае России после атаки БПЛА горит нефтебаза "Эдельвейс-95".

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, ночью жители станицы Новотитаровской сообщили о пролете беспилотников и многочисленных взрывах, по их словам, "в районе железной дороги".

Впоследствии стало известно, что горит нефтебаза краснодарской компании ООО "Эдельвейс-95", которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.





"Основной вид деятельности — оптовые поставки дизельного топлива (Евро-5) и бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-100). Объем нефтебазы составляет 4500 кубических метров.

Также у нее есть собственный железнодорожный путь для отгрузки и приемки топлива. На сайте компании указано, что "Эдельвейс-95" продает топливо уже 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских НПЗ. Также отмечается, что собственная нефтебаза "обеспечивает оперативный доступ ко всему ассортименту продукции и позволяет осуществлять отгрузку в течение одного рабочего дня", — говорится в сообщении.

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