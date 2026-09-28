Нафтобаза, яка закуповує продукцію у найбільших російських НПЗ, горить у Краснодарському краї. ФОТОрепортаж

У Краснодарському краї Росії після атаки БпЛА горить нафтобаза "Едельвейс-95".

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, вночі жителі станиці Новотитарівської повідомили про проліт безпілотників та численні вибухи, за їхніми словами, "в районі залізниці".

Згодом стало відомо, що горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95", яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.





"Основний вид діяльності — оптові поставки дизельного пального (Євро-5) та бензину (АІ-92, АІ-95, АІ-100). Обсяг нафтобази становить 4500 кубічних метрів.

Також вона має власну залізничну колію для відвантаження та приймання пального. На сайті компанії зазначено, що "Едельвейс-95" продає пальне вже 30 років та закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ. Також зазначається, що власна нафтобаза "забезпечує оперативний доступ до всього асортименту продукції та дозволяє здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Уражено Ільський НПЗ, завод у Ростовській області та "Панцир-С2". Є результати в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО





