Украина нанесла удары по нефтяным объектам и военной инфраструктуре РФ, - Зеленский
За сутки Силы обороны нанесли удары по ряду нефтяных объектов и военной инфраструктуры России. В частности, под ударами оказались объекты в Самарской и Волгоградской областях РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными санкциями. Фактически каждый день есть важные результаты. За эти сутки были поражены нефтяные объекты в Самарском и Волгоградском регионах", — говорится в сообщении.
Также результативная работа велась в Черном море и на территории Воронежской, Нижегородской и Краснодарской областей.
По словам Зеленского, украинские силы нанесли удары по аэродромам, предприятиям, нефтеперерабатывающим заводам, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов российских войск.
Подробности атак
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций и Главным управлением разведки поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара", сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Также под удар попали насосные станции "Самара-1" и "Самара-2" в районе населенного пункта Просвет.
После ударов на территории объектов было зафиксировано возгорание.
Кроме того, СБУ совместно с ГУР нанесла удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу.
На территории предприятия зафиксированы возгорания. По данным спутникового сервиса NASA FIRMS, очаги пожара были зафиксированы в районе установки замедленного коксования, а также установок ЭЛОУ-АВТ-1 и ЭЛОУ-АВТ-5.
Эти установки относятся к ключевым мощностям Волгоградского НПЗ.
"СБУ продолжает системную работу по сокращению доходов РФ от нефтепереработки. Поражение таких объектов напрямую влияет на работу всей нефтяной отрасли: затрудняет транспортировку и переработку нефти, нарушает логистику и снижает объемы экспорта", — отмечают в ведомстве.
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