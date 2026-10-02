Украина нанесла удары по нефтяным объектам и военной инфраструктуре РФ, - Зеленский

За сутки Силы обороны нанесли удары по ряду нефтяных объектов и военной инфраструктуры России. В частности, под ударами оказались объекты в Самарской и Волгоградской областях РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными санкциями. Фактически каждый день есть важные результаты. За эти сутки были поражены нефтяные объекты в Самарском и Волгоградском регионах", — говорится в сообщении.

Также результативная работа велась в Черном море и на территории Воронежской, Нижегородской и Краснодарской областей.

По словам Зеленского, украинские силы нанесли удары по аэродромам, предприятиям, нефтеперерабатывающим заводам, ракетно-космическому центру и складу боеприпасов российских войск.

Подробности атак

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций и Главным управлением разведки поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара", сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Также под удар попали насосные станции "Самара-1" и "Самара-2" в районе населенного пункта Просвет.

После ударов на территории объектов было зафиксировано возгорание.

Кроме того, СБУ совместно с ГУР нанесла удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу.

На территории предприятия зафиксированы возгорания. По данным спутникового сервиса NASA FIRMS, очаги пожара были зафиксированы в районе установки замедленного коксования, а также установок ЭЛОУ-АВТ-1 и ЭЛОУ-АВТ-5.

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Эти установки относятся к ключевым мощностям Волгоградского НПЗ.

"СБУ продолжает системную работу по сокращению доходов РФ от нефтепереработки. Поражение таких объектов напрямую влияет на работу всей нефтяной отрасли: затрудняет транспортировку и переработку нефти, нарушает логистику и снижает объемы экспорта", — отмечают в ведомстве.