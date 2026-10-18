Атака БПЛА на Санкт-Петербург: горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электроэнергии, есть попадания в мост

В Санкт-Петербурге после атаки дронов горит "Петербургский нефтяной терминал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Первые подробности

Красный уровень опасности из-за БПЛА в Ленинградской области объявили после полуночи. В то же время жители области и Санкт-Петербурга сообщали о взрывах и работе ПВО, а также жаловались, что им не пришли оповещения об атаке. Читатели ASTRA заявляли, что видят зарево от пожара.

OSINT-эксперт ASTRA установил по видео, присланному читателями, что пожар возник на "Петербургском нефтяном терминале", расположенном на юго-востоке Петербурга по адресу Элеваторная площадка, 32.

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Согласно сайту компании, это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллиона тонн в год.

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Частичный блэкаут

Кроме того, в Санкт-Петербурге атакованы ЦОД "ВКонтакте" и электроподстанция "Восточная", в городе наблюдается частичный блэкаут.

Сообщается о масштабных сбоях в соцсети после удара по дата-центру "ВКонтакте". OSINT-эксперт ASTRA, проанализировав присланное читателями видео, подтвердил, что был атакован именно ЦОД, а также расположенная рядом подстанция.

Они находятся в селе Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области на административной границе с Санкт-Петербургом.

Пользователи жалуются на серьезные перебои в работе платформы "ВКонтакте" и связанных с ней сервисов.

Пресс-служба компании подтвердила атаку, но уверяет, что сервисы работают: "На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме".

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Данные от российских властей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впоследствии сообщил о 126 сбитых БПЛА и подтвердил "возгорания" на территории "Петербургского нефтяного терминала".

"В настоящее время силы МЧС устраняют возгорания на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои в работе мобильного интернета", — сообщил Беглов.

При этом ГУ МЧС сообщает о двух пострадавших во время пожара в Московском районе Петербурга, который начался в 04:09, но не уточняет, что стало причиной пожара.

В аэропорту Пулково тем временем просят пассажиров не приезжать в аэропорт заранее и отмечают, что расписание вылетов на текущие сутки все еще корректируется. Ранее пассажиров и сотрудников попросили спуститься в укрытие.

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Удар по мосту

Также отмечается, что БПЛА попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге.

Этот момент был зафиксирован на видео, присланном читателями ASTRA. OSINT-эксперт ASTRA подтвердил, что взрыв произошел на мосту через Корабельный фарватер (официальное название). От моста до "Петербургского нефтяного терминала", который горит после атаки БПЛА, примерно 4,5 км.

Это автомобильный металлический вантовый мост в Санкт-Петербурге, входящий в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города. Мост соединяет Кировский и Василеостровский районы, или Белый и Васильевский острова.

Его длина — 622 метра, ширина — 39 метров (8 полос движения). Мост строился с 2013 года, он был открыт 4 декабря 2016 года.

Степень повреждений уточняется.