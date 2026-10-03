ВСУ атаковали дрон-порт "Цимбулова" и Калужскую область РФ: зафиксированы пожары. ФОТО

В ночь на 3 октября беспилотники атаковали российский дронопорт "Цимбулова" в Орловской области. Спутниковый мониторинг NASA FIRMS зафиксировал в районе объекта несколько очагов возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA, Exilenova+ и Falcon Insight Map.

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По данным мониторинга, первые очаги возгорания в районе дронопорта фиксировались примерно с 01:33.

Речь идет об объекте, где российские военные хранят, готовят к применению и запускают беспилотники. По предварительным данным, именно эта часть комплекса могла подвергнуться атаке.

Россия расширяет дрон-порт

"Цимбулова" — это российский военный комплекс, который используется для запуска ударных беспилотников по Украине. Объект расположен примерно в 175–180 км от украинской границы.

В последнее время Россия активно расширяет комплекс. На спутниковых снимках зафиксированы новые укрытия, пусковые установки и гаражи для ударных БПЛА. Также на территории объекта продолжается подготовка к дальнейшему строительству.

Атака также затронула Калужскую область

Под атакой ночью оказалась и Калужская область РФ.

Местные власти заявили о якобы уничтожении 13 беспилотников над Калугой, Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами.

Российская сторона также сообщила о повреждении жилых домов в результате работы противовоздушной обороны.

Информация о последствиях атаки и возможных потерях российского военного объекта уточняется.

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