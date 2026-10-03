ЗСУ атакували дронопорт "Цимбулова" та Калузьку область РФ: зафіксовано пожежі. ФОТО

У ніч на 3 жовтня безпілотники атакували російський дронопорт "Цимбулова" в Орловській області. Супутниковий моніторинг NASA FIRMS зафіксував у районі об'єкта кілька осередків займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали ASTRA, Exilenova+ та Falcon Insight Map.

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За даними моніторингу, перші осередки займання в районі дронопорту фіксувалися приблизно з 01:33.

Йдеться про об'єкт, де російські військові зберігають, готують до застосування та запускають безпілотники. За попередніми даними, саме ця частина комплексу могла опинитися під атакою.

Росія розбудовує дронопорт

"Цимбулова" є російським військовим комплексом, який використовують для запуску ударних безпілотників по Україні. Об'єкт розташований приблизно за 175–180 км від українського кордону.

Росія останнім часом активно розширює комплекс. На супутникових знімках зафіксували нові укриття, пускові установки та гаражі для ударних БпЛА. Також на території об'єкта триває підготовка до подальшого будівництва.

Атака також зачепила Калузьку область

Під атакою вночі опинилася і Калузька область РФ.

Місцева влада заявила про нібито знищення 13 безпілотників над Калугою, Жуковським, Ізносковським і Малоярославецьким муніципальними округами.

Російська сторона також повідомила про пошкодження житлових будинків унаслідок роботи протиповітряної оборони.

Інформація про наслідки атаки та можливі втрати російського військового об'єкта уточнюється.

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