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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Силы обороны ударили по предприятию-производителю дронов "Робоавиа" и складу ракетной бригады РФ, - Генштаб

Поражены "Робоавиа" и склад ракетной бригады РФ

Подтверждено поражение производственно-складского здания российского предприятия "Робоавиа" в Ростовской области и склада материально-технического обеспечения ракетной бригады противника в Брянской области. Удары были нанесены 16 и 12 октября соответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Поражение инфраструктуры предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии, направлено на затруднение производства и поставок БПЛА для российских войск", — отметили в Генштабе в отношении удара по "Робоавиа".

Поражение склада МТО противника

Также подтверждено поражение 12 октября складского здания материально-технического обеспечения подразделения, входящего в состав ракетной бригады противника, в районе населенного пункта Латиши Брянской области РФ.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала Российской Федерации", — отметили в Генштабе.

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