Сили оборони уразили підприємство з виробництва дронів "Робоавіа" та склад ракетної бригади РФ, - Генштаб

Підтверджено ураження виробничо-складської будівлі російського підприємства "Робоавіа" в Ростовській області та складу матеріально-технічного забезпечення ракетної бригади противника у Брянській області. Удари завдали 16 та 12 жовтня відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ураження інфраструктури підприємства, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ", - зазначили в Генштабі щодо удару по "Робоавіа".

Ураження складу МТЗ ворога

Також підтверджено ураження 12 жовтня складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.



"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Російської Федерації", - зазначили у Генштабі.

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