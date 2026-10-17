Уражено залізничний міст на Брянщині та склади МТЗ противника, - Генштаб

16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по залізничному мосту

Так, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області РФ зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.

"Це покликано ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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Удари по ворожих складах

На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників.

Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника.

"Робота по ключових цілях рф триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголосили у Генштабі.

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