Уражено залізничний міст на Брянщині та склади МТЗ противника, - Генштаб
16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по залізничному мосту
Так, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області РФ зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча.
"Це покликано ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Удари по ворожих складах
На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників.
Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника.
"Робота по ключових цілях рф триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголосили у Генштабі.
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