Поражен железнодорожный мост в Брянской области и склады МТС противника, - Генштаб
16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по железнодорожному мосту
Так, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.
"Это призвано затруднить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в частности поставки боеприпасов, топлива и военной техники", — говорится в сообщении.
Удары по вражеским складам
На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксировано поражение складов материально-технических средств российских захватчиков.
Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области поражен пункт управления БпЛА противника.
"Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — подчеркнули в Генштабе.
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