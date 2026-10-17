Поражен железнодорожный мост в Брянской области и склады МТС противника, - Генштаб

16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по железнодорожному мосту

Так, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

"Это призвано затруднить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в частности поставки боеприпасов, топлива и военной техники", — говорится в сообщении.

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Удары по вражеским складам

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксировано поражение складов материально-технических средств российских захватчиков.

Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области поражен пункт управления БпЛА противника.

"Работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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