Атака дронов на Петербург: горит крупнейший топливный терминал города - нефтебаза "Ручьи", - СМИ. ФОТО

Крупнейший топливный терминал Петербурга горит после атаки БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

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Как отмечается, после массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась нефтебаза "Ручьи", выяснил OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав видео очевидцев.

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Нефтебаза "Ручьи" — крупнейший топливный терминал Санкт-Петербурга общей вместимостью 73 900 м³. Используется для долгосрочного хранения и отгрузки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

Ранее губернатор Дрозденко подтвердил возгорание на территории "Петербургского нефтяного терминала".

Что этому предшествовало?

Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.

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