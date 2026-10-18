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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Атака дронов на Петербург: горит крупнейший топливный терминал города - нефтебаза "Ручьи", - СМИ. ФОТО

Крупнейший топливный терминал Петербурга горит после атаки БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.

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Подробности

Как отмечается, после массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась нефтебаза "Ручьи", выяснил OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав видео очевидцев.

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удар по пітеру
удар по пітеру

Нефтебаза "Ручьи" — крупнейший топливный терминал Санкт-Петербурга общей вместимостью 73 900 м³. Используется для долгосрочного хранения и отгрузки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

Ранее губернатор Дрозденко подтвердил возгорание на территории "Петербургского нефтяного терминала".

Что этому предшествовало?

  • Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.

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Санкт-Петербург (538) Удары по РФ (1319)
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Топ комментарии
+25
Доброго ранку, раша!! Телефонуйте агенту Краснову! В ще краще - привезить мощі гундяєва та путіна до санктпетербургу...
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18.10.2026 08:43 Ответить
+14
"...звенят ручьи, и тает лед и сердце тает..."
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18.10.2026 08:38 Ответить
+14
Хай з "руч'ів" зберуться річки і хай ті палаючі нафтові ріки течуть по всьому Лаптєстану. Гойда.
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18.10.2026 08:44 Ответить

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