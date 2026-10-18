Атака дронов на Петербург: горит крупнейший топливный терминал города - нефтебаза "Ручьи", - СМИ. ФОТО
Крупнейший топливный терминал Петербурга горит после атаки БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA.
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Как отмечается, после массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась нефтебаза "Ручьи", выяснил OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав видео очевидцев.
Нефтебаза "Ручьи" — крупнейший топливный терминал Санкт-Петербурга общей вместимостью 73 900 м³. Используется для долгосрочного хранения и отгрузки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.
Ранее губернатор Дрозденко подтвердил возгорание на территории "Петербургского нефтяного терминала".
Что этому предшествовало?
- Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.
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+25 Віталій #613985
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