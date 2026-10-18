Жители Петербурга засняли удары дронов по объектам города и масштабные пожары

В сети появились видеозаписи, на которых жители Санкт-Петербурга запечатлели атаку дронов на склад Ozon и "Петербургский нефтяной терминал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одной из записей видно момент попадания дрона в объект и последующий взрыв. Также местные жители сняли пожары, возникшие после атаки.

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Подробности атаки на Санкт-Петербург

По сообщениям, в результате удара вспыхнул пожар на "Петербургском нефтяном терминале", расположенном по адресу Элеваторная площадка, 32.

Также сообщается о пожаре на складе Ozon в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Логистический центр на Софийской улице является одним из крупнейших объектов компании в Северо-Западном регионе РФ. Его площадь составляет 79 тысяч квадратных метров.

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Кроме того, по предварительным данным, атакам подверглись центр обработки данных "ВКонтакте" и электроподстанция "Восточная". В некоторых районах города сообщают о перебоях с электроснабжением.

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