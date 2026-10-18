Распределительный центр Ozon площадью 79 тыс. кв. м горит в Петербурге после атаки БПЛА

Склад Ozon горит в Петербурге после атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Пожар подтвердили в компании

В Петербурге горит распределительный центр Ozon после атаки БПЛА, сообщили в компании. Пострадавших нет.

Как отмечается, сотрудников заранее эвакуировали.

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Подробности

Атакованный в Петербурге склад Ozon расположен в Колпинском районе, выяснил OSINT-аналитик ASTRA.







Логистический центр на Софийской улице — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м.

Что предшествовало?

Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки дронов на Петербург горит крупнейший топливный терминал города — нефтебаза "Ручьи".

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