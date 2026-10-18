Распределительный центр Ozon площадью 79 тыс. кв. м горит в Петербурге после атаки БПЛА
Склад Ozon горит в Петербурге после атаки беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Пожар подтвердили в компании
В Петербурге горит распределительный центр Ozon после атаки БПЛА, сообщили в компании. Пострадавших нет.
Как отмечается, сотрудников заранее эвакуировали.
Подробности
Атакованный в Петербурге склад Ozon расположен в Колпинском районе, выяснил OSINT-аналитик ASTRA.
Логистический центр на Софийской улице — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м.
Что предшествовало?
- Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.
- Впоследствии стало известно, что из-за атаки дронов на Петербург горит крупнейший топливный терминал города — нефтебаза "Ручьи".
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