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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Распределительный центр Ozon площадью 79 тыс. кв. м горит в Петербурге после атаки БПЛА

Склад Ozon горит в Петербурге после атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Пожар подтвердили в компании

В Петербурге горит распределительный центр Ozon после атаки БПЛА, сообщили в компании. Пострадавших нет.

удар по озону в Питере

Как отмечается, сотрудников заранее эвакуировали.

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Подробности

Атакованный в Петербурге склад Ozon расположен в Колпинском районе, выяснил OSINT-аналитик ASTRA.

удар по озону в Питере
удар по озону в Питере
удар по озону в Питере

Логистический центр на Софийской улице — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м.

Что предшествовало?

  • Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.
  • Впоследствии стало известно, что из-за атаки дронов на Петербург горит крупнейший топливный терминал города — нефтебаза "Ручьи".

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Автор: 

Санкт-Петербург (538) Удары по РФ (1319) Ozon (10)
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Топ комментарии
+31
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18.10.2026 09:12 Ответить
+16
Хорошо горит зараза видимо весь сгорит...
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18.10.2026 09:13 Ответить
+15
Стосовно боєздатності риба в українських кольорах явно не того розміру. Хіба що зі Швецією сплутали.
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18.10.2026 09:22 Ответить

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