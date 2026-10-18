Розподільчий центр Ozon площею 79 тис. кв. м палає у Петербурзі після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТО

Склад Ozon палає в Петербурзі після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Пожежу підтвердили у компанії

У Петербурзі горить розподільчий центр Ozon після атаки БпЛА, повідомили в компанії. Постраждалих немає.

Як зазначається, співробітників заздалегідь евакуювали.

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Подробиці

Атакований у Петербурзі склад Ozon розташований у Колпінському районі, з'ясував OSINT-аналітик ASTRA.







Логістичний центр на Софійській вулиці - один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м.

Що передувало?

Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.

Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".

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