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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Розподільчий центр Ozon площею 79 тис. кв. м палає у Петербурзі після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТО

Склад Ozon палає в Петербурзі після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Пожежу підтвердили у компанії

У Петербурзі горить розподільчий центр Ozon після атаки БпЛА, повідомили в компанії. Постраждалих немає.

удар по озону в пітері

Як зазначається, співробітників заздалегідь евакуювали.

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Подробиці

Атакований у Петербурзі склад Ozon розташований у Колпінському районі, з'ясував OSINT-аналітик ASTRA.

удар по озону в пітері
удар по озону в пітері
удар по озону в пітері

Логістичний центр на Софійській вулиці - один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м.

Що передувало?

  • Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.
  • Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".

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Автор: 

Санкт-Петербург (320) Удари по РФ (1368) Ozon (11)
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Топ коментарі
+31
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18.10.2026 09:12 Відповісти
+16
Хорошо горит зараза видимо весь сгорит...
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18.10.2026 09:13 Відповісти
+15
Стосовно боєздатності риба в українських кольорах явно не того розміру. Хіба що зі Швецією сплутали.
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18.10.2026 09:22 Відповісти

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