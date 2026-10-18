Розподільчий центр Ozon площею 79 тис. кв. м палає у Петербурзі після атаки БпЛА. ВІДЕО+ФОТО
Склад Ozon палає в Петербурзі після атаки безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Пожежу підтвердили у компанії
У Петербурзі горить розподільчий центр Ozon після атаки БпЛА, повідомили в компанії. Постраждалих немає.
Як зазначається, співробітників заздалегідь евакуювали.
Подробиці
Атакований у Петербурзі склад Ozon розташований у Колпінському районі, з'ясував OSINT-аналітик ASTRA.
Логістичний центр на Софійській вулиці - один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м.
Що передувало?
- Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.
- Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".
Топ коментарі
+31 Перехватчик
показати весь коментар18.10.2026 09:12 Відповісти Посилання
+16 Серый Вовк
показати весь коментар18.10.2026 09:13 Відповісти Посилання
+15 Gary Grant
показати весь коментар18.10.2026 09:22 Відповісти Посилання
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