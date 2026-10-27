В Херсонской области российские штурмовые группы уничтожают противника ещё на подступах к островам, - 30-й корпус морской пехоты

В островной зоне дельты Днепра в Херсонской области украинские военные благодаря постоянному мониторингу и современным технологиям выявляют российские штурмовые группы ещё на этапе их продвижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу рассказал пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что попытки врага закрепиться на островах заканчиваются уничтожением, а недавняя попытка высадиться в микрорайоне Корабел в Херсоне оказалась безуспешной.

Россияне пытаются продвинуться к правому берегу

"Что касается островной зоны дельты Днепра, противник систематически продолжает свои попытки выдвижения на острова, они пытаются продвигаться туда на небольших плавсредствах небольшими штурмовыми группами, пытаются закрепиться на островах и, таким образом, хотят проникнуть поближе к правому берегу. Учитывая географию, ее сложность и то, что островов очень много (здесь не только река Днепр, но и притоки Днепра, очень разветвленная островная зона), они пытаются продвигаться туда систематически. Другое дело, что мы это видим, потому что поле боя "прозрачно" благодаря технологиям, ведётся постоянный мониторинг воздушного пространства", — отметил Дрогаль.

Украинские защитники обнаруживают российские группы преимущественно еще в начале движения. Осенью противник пытается использовать для прикрытия туманы и дожди, однако это не меняет результата — штурмовые группы уничтожаются.

Попытка высадиться в микрорайоне Корабел провалилась

На прошлой неделе российские военные пытались десантироваться в микрорайоне "Корабел" в Херсоне. По словам пресс-секретаря, украинские защитники вовремя обнаружили противника и нанесли удар.

Дрогаль добавил, что слухи о том, что все-таки какая-то вражеская ДРГ якобы смогла высадиться и скрыться в микрорайоне, — беспочвенны.

"Это невозможно, те, кто пытался высадиться, — уничтожены. Этот район очень тщательно контролируется нашими защитниками, мы наблюдаем за всем, что там происходит", — подчеркнул Дрогаль.

Количество штурмов на островах меняется в зависимости от сезона

Как рассказал пресс-секретарь, весной и в начале лета россияне активно штурмовали острова — иногда количество атак достигало около 50 в месяц. В июле такие попытки прекратились, однако в августе возобновились и продолжаются до сих пор.

"То есть у противника наблюдается некое сезонное обострение, он вновь фантазирует о том, что может куда-то выдвинуться в сторону островов, закрепиться, обустроить там свои позиции. Но это очень трудно сделать и физически, а если еще учитывать наше противодействие, постоянный мониторинг, то это фактически невозможно", — сказал Дрогаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 34-й бригады ликвидировали 4 рашиста, которые на резиновых лодках пытались высадиться на острове вблизи Херсона. ВИДЕО

По его словам, российское командование продолжает отправлять штурмовые группы, несмотря на значительные потери. Военные проходят подготовку для действий в сложных условиях островов, однако их обеспечение остается недостаточным.

Украинские военные уничтожили или повредили около 150 российских артиллерийских установок

Украинские защитники продолжают оборонять Херсон от российских атак. По словам Дрогаля, 90–93 % российских дронов, запускаемых по городу, украинские военные уничтожают или сбивают.

Также с начала лета на Приднепровском направлении украинские силы уничтожили или повредили около 150 российских артиллерийских установок.

"Если пушка начинает работать в нашем районе, то фактически она почти сразу отслеживается, и "живет" эта пушка 2–3 дня. Артиллерию российское командование тоже не щадит", — рассказал пресс-секретарь.

В то же время осенью количество российских артиллерийских обстрелов, по сравнению с весной, уменьшилось в 2,5 раза. Если весной фиксировалось около 2–2,5 тысячи обстрелов, то сейчас — примерно 1–1,2 тысячи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники сожгли вражеский танк Т-72, "Тигр", бензовоз и две пушки Д-30 на замаскированной ночной стоянке. ВИДЕО