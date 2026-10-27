На Херсонщині російські штурмові групи знищують ще на підступах до островів, - 30 корпус морської піхоти

В острівній зоні дельти Дніпра на Херсонщині українські військові завдяки постійному моніторингу та сучасним технологіям виявляють російські штурмові групи ще під час їхнього висування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу розповів речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль.

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Він зазначив, що спроби ворога закріпитися на островах завершуються знищенням, а нещодавня спроба висадитися в мікрорайоні Корабел у Херсоні виявилася безуспішною.

Росіяни намагаються просунутися до правого берега

"Що стосується острівної зони дельти Дніпра, противник систематично продовжує свої спроби висувань на острови, вони намагаються висуватися туди на невеликих плавзасобах невеликими штурмовими групами, намагаються закріплюватись на островах і, таким чином, хочуть інфільтруватися поближче до правого берега. Враховуючи географію, те, наскільки вона складна, і те, що островів дуже багато (тут не тільки річка Дніпро, це притоки Дніпра, дуже розгалужена острівна зона), вони намагаються туди висуватися систематично. Інша справа, що ми це бачимо, тому що поле бою "прозоре" завдяки технологіям, ведеться постійний моніторинг повітряного простору", - зазначив Дрогаль.

Українські захисники виявляють російські групи переважно ще на початку руху. Восени противник намагається використовувати для прикриття тумани й дощі, однак це не змінює результату - штурмові групи знищують.

Спроба висадитися в мікрорайоні Корабел провалилася

Минулого тижня російські військові намагалися десантуватися в мікрорайоні Корабел у Херсоні. За словами речника, українські захисники вчасно виявили противника та завдали удару.

Дрогаль додав, що чутки про те, що все-таки якась ворожа ДРГ могла начебто висадитися і сховатися у мікрорайоні, - безпідставні.

"Це неможливо, ті, хто намагався висадитись - вони знищені. Цей район дуже прискіпливо контролюється нашими захисниками, ми спостерігаємо за всім, що там відбувається", - наголосив Дрогаль.

Кількість штурмів на островах змінюється залежно від сезону

Як розповів речник, навесні та на початку літа росіяни активно штурмували острови — іноді кількість атак сягала близько 50 на місяць. У липні такі спроби припинилися, проте в серпні відновилися й тривають досі.

"Тобто у противника таке собі сезонне загострення, він знов фантазує про те, що може кудись висунутись в сторону островів, закріпитися, облаштувати там свої позиції. Але це дуже важко зробити і фізично, а ще враховуючи нашу протидію, постійний моніторинг, то це фактично неможливо", - сказав Дрогаль.

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За його словами, російське командування продовжує відправляти штурмові групи, попри значні втрати. Військові проходять підготовку для дій у складних умовах островів, однак їхнє забезпечення залишається недостатнім.

Українські військові знищили або пошкодили близько 150 російських артилерійських установок

Українські захисники продовжують обороняти Херсон від російських атак. За словами Дрогаля, 90–93% російських дронів, які запускають по місту, українські військові знищують або придушують.

Також від початку літа на Придніпровському напрямку українські сили знищили або пошкодили близько 150 російських артилерійських установок.

"Гармата, якщо починає працювати в нашому районі, то фактично вона майже зразу відстежується, і "живе" ця гармата 2–3 дні. Артилерію російське командування теж не жаліє", - розповів речник.

Водночас восени кількість російських артилерійських обстрілів, порівняно з весною, зменшилася у 2,5 раза. Якщо навесні фіксували близько 2–2,5 тисячі обстрілів, то зараз - приблизно 1–1,2 тисячі.

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