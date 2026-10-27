"Укрпочта" сократила почти 28% отделений: люди рискуют остаться без почтовых услуг, - Лубинец

За три года сеть "Укрпочты" сократилась с 10 тысяч до 7211 отделений, а число почтальонов — почти вдвое. При этом у компании нет отдельного учета населенных пунктов, где стационарную почту заменили передвижной или почтовые услуги вообще недоступны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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По его данным, в 2023–2024 годах количество почтальонов сократилось с 12 505 до 6658 человек. При этом в 2024–2025 годах около 28% почтовой сети составляли передвижные отделения.

Омбудсман отметил, что получает обращения граждан в связи с закрытием стационарных отделений и проблемами с работой передвижной почты. Речь идет прежде всего о доступе к выплате пенсий, оплате коммунальных услуг и другим необходимым услугам.

"Укрпочта" не знает, сколько населенных пунктов остались без отделений

В ходе мониторинга Офис омбудсмена установил, что компания не ведет отдельного учета населенных пунктов, где стационарные отделения были заменены передвижными, а также тех, где почтового обслуживания нет вообще.

"То есть мы не можем полностью оценить, где передвижная почта действительно решает проблему, а где люди рискуют остаться без услуг", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, на работу почтовой сети существенно влияет российская агрессия. С начала полномасштабного вторжения до 1 июля 2026 года из-за факторов безопасности 1070 почтовых объектов прекратили работу или изменили режим обслуживания.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что закрытие стационарного отделения не должно лишать людей возможности получать необходимые услуги.

По результатам мониторинга Лубинец дал "Укрпочте" рекомендации по совершенствованию учета населенных пунктов и контроля за работой передвижных отделений.

"Недостаточно просто закрыть отделение и заменить его передвижным. Нужно убедиться, что люди действительно могут получить то, за чем раньше приходили на почту", — подчеркнул омбудсмен.

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