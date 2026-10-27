"Укрпошта" скоротила майже 28% відділень: люди ризикують залишитися без поштових послуг, - Лубінець

За три роки мережа "Укрпошти" скоротилася з 10 тисяч до 7211 відділень, а кількість листонош майже вдвічі. Водночас компанія не має окремого обліку населених пунктів, де стаціонарну пошту замінили пересувною або поштові послуги взагалі недоступні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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За його даними, у 2023–2024 роках кількість листонош зменшилася з 12 505 до 6658 осіб. Водночас у 2024–2025 роках близько 28% поштової мережі становили пересувні відділення.

Омбудсман зазначив, що отримує звернення громадян через закриття стаціонарних відділень та проблеми з роботою пересувної пошти. Йдеться насамперед про доступ до виплати пенсій, оплати комунальних послуг та інших необхідних сервісів.

"Укрпошта" не знає, скільки населених пунктів залишилися без відділень

Під час моніторингу Офіс омбудсмана встановив, що компанія не веде окремого обліку населених пунктів, де стаціонарні відділення замінили пересувними, а також тих, де поштового обслуговування немає взагалі.

"Тобто ми не можемо повністю оцінити, де пересувна пошта справді вирішує проблему, а де люди ризикують залишитися без послуг", – наголосив Лубінець.

За його словами, на роботу поштової мережі суттєво впливає російська агресія. Від початку повномасштабного вторгнення до 1 липня 2026 року через безпекові чинники 1070 поштових об'єктів припинили роботу або змінили режим обслуговування.

Водночас омбудсман наголосив, що закриття стаціонарного відділення не повинно позбавляти людей можливості отримувати необхідні послуги.

За результатами моніторингу Лубінець надав "Укрпошті" рекомендації щодо вдосконалення обліку населених пунктів та контролю за роботою пересувних відділень.

"Недостатньо просто закрити відділення й замінити його пересувним. Потрібно переконатися, що люди справді можуть отримати те, за чим раніше приходили на пошту", – підкреслив омбудсман.

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