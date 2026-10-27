На орбите заработал первый украинский спутник OBRIA NANO для создания независимой сети связи

Первый испытательный спутник OBRIA NANO, который станет основой будущей независимой украинской сети связи, приступил к работе на орбите. Его запустили 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Об этом сообщила датская компания GomSpace, которая реализует проект совместно с украинской HIMERA, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время спутник проходит плановые технические испытания. Полученные результаты будут использованы для проектирования полноценной системы спутниковой связи OBRIA.

Аппарат будет работать под управлением украинского оператора. Его главная задача - проверить технологии, необходимые для создания собственной устойчивой сети связи, которая снизит зависимость Украины от иностранных поставщиков.

"Для нас этот проект - это больше, чем просто запуск спутника. Это возможность заложить фундамент для независимой сети связи в Украине", - подчеркнул соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский.

По его словам, долгосрочная цель проекта - укрепить стратегическую безопасность государства благодаря собственной спутниковой инфраструктуре.

Генеральный директор GomSpace Карстен Драхманн отметил, что сотрудничество с украинской компанией должно ускорить развитие независимых средств связи Украины и способствовать ее долгосрочной безопасности.

В перспективе разработчики планируют развернуть полноценную спутниковую группировку, которая обеспечит покрытие всей территории Украины и дополнит возможности европейских спутниковых сетей.

Следующим важным этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов связи непосредственно в Украине.

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