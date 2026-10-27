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Новости Украинский спутник
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На орбите заработал первый украинский спутник OBRIA NANO для создания независимой сети связи

Украинский спутник OBRIA NANO начал работу на орбите

Первый испытательный спутник OBRIA NANO, который станет основой будущей независимой украинской сети связи, приступил к работе на орбите. Его запустили 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Об этом сообщила датская компания GomSpace, которая реализует проект совместно с украинской HIMERA, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время спутник проходит плановые технические испытания. Полученные результаты будут использованы для проектирования полноценной системы спутниковой связи OBRIA.

Аппарат будет работать под управлением украинского оператора. Его главная задача - проверить технологии, необходимые для создания собственной устойчивой сети связи, которая снизит зависимость Украины от иностранных поставщиков.

"Для нас этот проект - это больше, чем просто запуск спутника. Это возможность заложить фундамент для независимой сети связи в Украине", - подчеркнул соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский.

По его словам, долгосрочная цель проекта - укрепить стратегическую безопасность государства благодаря собственной спутниковой инфраструктуре.

Генеральный директор GomSpace Карстен Драхманн отметил, что сотрудничество с украинской компанией должно ускорить развитие независимых средств связи Украины и способствовать ее долгосрочной безопасности.

В перспективе разработчики планируют развернуть полноценную спутниковую группировку, которая обеспечит покрытие всей территории Украины и дополнит возможности европейских спутниковых сетей.

Следующим важным этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов связи непосредственно в Украине.

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спутник (262) Украина (41996) спутниковая связь (8)
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Топ комментарии
+7
Це отой супутник від ШУЛЄРмана з його мілфою???
Чи це милованов і Свириденчиха та верещучка із ригоАНАЛЬНИМИ з ВРУ таке здійснили???
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27.10.2026 18:00 Ответить
+6
В України є і спеціалісти і напрацювання, щоб ті супутники на орбіту вивести. Навіть свій Зеніт є. Проблема, звичайно з коштами і часом.
І, головне, щоб до тої справи черговий міндіч чи шулєрман не присмоктався. Тоді пропаща справа.
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27.10.2026 18:03 Ответить
+3
Гарна новина, питання лише в ціні та можливості розмістити достатню кількість супутників над рашкою.
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27.10.2026 17:57 Ответить

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