На орбіті запрацював перший український супутник OBRIA NANO для створення незалежної мережі зв’язку
Перший випробувальний супутник OBRIA NANO, який стане основою майбутньої незалежної української мережі зв'язку, розпочав роботу на орбіті. Його запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18.
Про це повідомила данська компанія GomSpace, яка реалізує проєкт спільно з українською HIMERA, передає Цензор.НЕТ.
Наразі супутник проходить планові технічні випробування. Отримані результати використають для проєктування повноцінної системи супутникового зв'язку OBRIA.
Апарат працюватиме під управлінням українського оператора. Його головне завдання – перевірити технології, необхідні для створення власної стійкої мережі зв'язку, яка зменшить залежність України від іноземних постачальників.
"Для нас цей проєкт – це більше, ніж просто запуск супутника. Це можливість закласти фундамент для незалежної мережі зв'язку в Україні", – наголосив співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський.
За його словами, довгострокова мета проєкту – зміцнити стратегічну безпеку держави завдяки власній супутниковій інфраструктурі.
Генеральний директор GomSpace Карстен Драхманн зазначив, що співпраця з українською компанією має прискорити розвиток незалежних засобів зв'язку України та сприяти її довгостроковій безпеці.
У перспективі розробники планують розгорнути повноцінне супутникове угруповання, яке забезпечуватиме покриття всієї території України та доповнюватиме можливості європейських супутникових мереж.
Наступним важливим етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів зв'язку безпосередньо в Україні.
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Чи це милованов і Свириденчиха та верещучка із ригоАНАЛЬНИМИ з ВРУ таке здійснили???
І, головне, щоб до тої справи черговий міндіч чи шулєрман не присмоктався. Тоді пропаща справа.