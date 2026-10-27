Корецкий попросил Литву увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с председателем Сейма Литвы Юозасом Олекасом поддержку вступления Украины в ЕС, дополнительное финансирование энергетики и развитие транспортной инфраструктуры. Украина также рассчитывает на помощь Литвы в защите энергетических объектов и укреплении сотрудничества в сфере логистики.
Об этом Корецкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Евроинтеграция и председательство Литвы в Совете ЕС
По словам Корецкого, во время встречи стороны обсудили работу специальной группы IBAR Task Force. Ее создали совместно с Европейской комиссией для подготовки положительного отчета о выполнении Украиной промежуточных критериев вступления в Евросоюз. Украина является сопредседателем группы вместе с еврокомиссаром Мартой Кос.
Премьер-министр подчеркнул, что председательство Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года открывает важный период для продвижения евроинтеграции Украины.
"Литва будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года. У нас есть амбициозные цели на этот период", — отметил Корецкий.
Энергетика, железная дорога и порт Клайпеда
Корецкий попросил литовскую сторону внести дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. По его словам, Украина готова делиться с Литвой опытом защиты энергетических объектов и работы аварийных бригад.
Также стороны обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры и использование литовского порта Клайпеда для импорта сжиженного газа и экспорта украинских грузов.
Премьер-министр поблагодарил Литву за поддержку украинского оборонного сектора. В частности, он отметил ежегодное выделение Литвой 0,25% ВВП на помощь Украине.
Ранее сообщалось, чтоФинляндия планирует выделить 240 миллионов евро на восстановление Украины.
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