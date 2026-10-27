Корецький попросив Литву збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із головою Сейму Литви Юозасом Олєкасом підтримку вступу України до ЄС, додаткове фінансування енергетики та розвиток транспортної інфраструктури. Україна також розраховує на допомогу Литви в захисті енергетичних об’єктів і посиленні співпраці в логістиці.

Про це Корецький повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Євроінтеграція та головування Литви в Раді ЄС

За словами Корецького, під час зустрічі сторони обговорили роботу спеціальної групи IBAR Task Force. Її створили спільно з Європейською комісією для підготовки позитивного звіту про виконання Україною проміжних критеріїв вступу до Євросоюзу. Україна співголовує в групі разом із єврокомісаркою Мартою Кос.

Прем’єр-міністр наголосив, що головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року відкриває важливий період для просування євроінтеграції України.

"Литва головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Маємо амбітні цілі на цей період", — зазначив Корецький.

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Енергетика, залізниця та порт Клайпеда

Корецький попросив литовську сторону зробити додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України. За його словами, Україна готова ділитися з Литвою досвідом захисту енергетичних об’єктів і роботи аварійних бригад.

Також сторони обговорили розвиток залізничної інфраструктури та використання литовського порту Клайпеда для імпорту скрапленого газу й експорту українських вантажів.

Прем’єр-міністр подякував Литві за підтримку українського оборонного сектору. Зокрема, він відзначив щорічне виділення Литвою 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує залучити 240 мільйонів євро на відбудову України.

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