Вопросы территорий могут обсуждать исключительно лидеры Украины и РФ, - Зеленский

Вопрос о территориальных уступках, который Москва ставит в зависимость от прекращения боевых действий и гарантий безопасности, может рассматриваться исключительно на самом высоком уровне — в ходе личных переговоров главы Украины и диктатора РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Красная линия для Украины

"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны, гарантиями безопасности и возможными форматами этих гарантий. Потому что гарантии безопасности распространяются на государства и на территории, которые контролирует та или иная сторона. Наши партнеры не могли глубоко вдаваться в вопрос территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет", — сказал он.

Предложения США: демилитаризованные зоны на Донбассе, Кинбурнской косе и судьба ЗАЭС

Зеленский отметил, что американская сторона в свое время предлагала создать демилитаризованные зоны на Донбассе и Кинбурнской косе.

"Еще начиная с "28-пунктного плана" было одно из альтернативных предложений от американской стороны — демилитаризованные зоны. После этого в различных документах это обсуждалось по-разному. Что будет с ЗАЭС? Что будет с некоторыми территориями, которые американцы предлагали решать в формате "land swaps"? Затем был вопрос о Донбассе, было предложение создать буферную зону или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения. В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать. Также Кинбурнская коса: они предлагали сделать одну часть демилитаризованной, которая могла бы находиться под контролем Украины", — рассказал он.

Зеленский отметил, что все эти территориальные вопросы могут обсуждаться в разных форматах, что и происходило.

"Когда была история с "дизель-дилом", наши команды обсуждали все вопросы, и со стороны американцев снова поднимался вопрос о демилитаризованных зонах. Я видел это в некоторых документах, которые есть у американцев. Пока что дальше не продвигаемся в этом вопросе", — отметил он.

Глава государства заявил, что Украина готова обсуждать территориальный вопрос, который Россия постоянно поднимает и включает в повестку дня переговоров, однако подчеркнул, что для этого нужны встречи на соответствующем уровне, а не предварительные беседы или обмен проектами документов.