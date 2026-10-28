Питання територій можуть обговорювати виключно лідери України та РФ, - Зеленський

Тема територіальних поступок, яку Москва ставить у залежність від припинення бойових дій та безпекових гарантій, може розглядатися виключно на найвищому рівні - під час особистих перемовин очільника України та диктатора РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Червона лінія для України

"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни і гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Тому що гарантії безпеки розповсюджуються на держави і на території, які та чи інша сторона контролює. Наші партнери не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що це для нас червона лінія. Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає", - сказав він.

Пропозиції США: демілітаризовані зони на Донбасі, Кінбурнській косі та доля ЗАЕС

Зеленський зазначив, що американська сторона свого часу пропонувала створити демілітаризовані зони на Донбасі та Кінбурнській косі.

"Ще починаючи з "28-пунктного плану" була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони - демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось. Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі "land swaps"? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидва боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України", - розповів він.

Зеленський зазначив, що всі ці територіальні питання можуть виписувати в різних форматах, що й відбувалося.

"Коли була історія з "дизель-діл", наші команди обговорювали всі питання, і з боку американців знову піднімалось питання щодо демілітаризованих зон. Я бачив це в деяких документах, які є в американців. Поки що далі не рухаємось у цьому питанні", - зазначив він.

Глава держави заявив, що Україна готова обговорювати територіальне питання, яке Росія постійно порушує та включає до порядку денного переговорів, однак наголосив, що для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні, а не попередні розмови чи обмін проєктами документів.