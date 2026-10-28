В Купянске находятся ВСУ и войска РФ, силы обороны уничтожили маршрут инфильтрации врага, - Трегубов

В Купянске в Харьковской области продолжаются бои, в городе находятся как силы обороны Украины, так и войска РФ. Оккупационным подразделениям удалось продвинуться к северной части населенного пункта и закрепиться там небольшими пехотными группами.

Об этом в эфире телеканала сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Какова сейчас ситуация в Купянске?

В частности, он подчеркнул, что российские военные проникали в город, в том числе через Голубовку, и пытались закрепиться в северной застройке.

"После того как россияне были фактически выбиты из Купянска, и после того как им удалось создать в Голубовке "серую зону" и, в том числе, использовать трубу, они смогли проникнуть в северные районы в количестве нескольких десятков человек и закрепиться там", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что в настоящее время Купянск разрушен в меньшей степени, чем, например, Волчанск, а капитальные здания позволяют использовать их в качестве укрытий и позиций.

"Тот же Вовчанск — он просто разнесен до состояния щебня. А Купянск — там есть капитальная застройка, там есть что использовать и в качестве укрытия, и в качестве точек для определенных обстрелов, и, в принципе, там есть с чем работать", — отметил Трегубов.

Результаты операции "Велес"

Трегубов также сообщил, что операция "Велес" была направлена на полный вывод из строя трубопровода, который россияне использовали для скрытого проникновения на Купянском направлении. По его словам, после операции эффективных инфильтраций российских военных в сторону Купянска больше не фиксировалось.

Кроме того, Трегубов добавил, что в Харьковской области в составе российских войск воюют наемники из Латинской Америки, Африки, реже — из Азии. Как отметил пресс-секретарь, их немного, и по боевым качествам они принципиально не отличаются от других российских военных.

"Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава", — сказал он.