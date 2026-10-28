У Куп’янську перебувають ЗСУ та війська РФ, сили оборони знищили маршрут інфільтрації ворога, - Трегубов

У Куп'янську на Харківщині тривають бої, у місті перебувають як сили оборони України, так і війська РФ. Окупаційним підрозділам вдалося просунутися до північної частини населеного пункту та закріпитися там малими піхотними групами.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов сказав у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка зараз ситуація у Куп'янську?

Зокрема, він наголосив, що російські військові проникали до міста, зокрема, через Голубівку та намагалися закріпитися в північній забудові.

"Після того, як один раз росіяни були з Куп'янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність - десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися", - зазначив речник.

Він додав, що нині Куп’янськ зруйнований менше, ніж, наприклад, Вовчанськ, а капітальні будівлі дають змогу використовувати їх як укриття та позиції.

"Той самий Вовчанськ - він просто перебраний до стану щебеню. А Куп'янськ - там є капітальна забудова, там є що використовувати і як укриття, і як точки для певних запусків, і, в принципі, там є з чим працювати", - зауважив Трегубов.

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Результати операції "Велес"

Трегубов також повідомив, що операція "Велес" була спрямована на повне виведення з ладу трубопроводу, який росіяни використовували для прихованого проникнення на Куп’янському напрямку. За його словами, після операції ефективних інфільтрацій російських військових у бік Куп’янська більше не фіксували.

Крім того, Трегубов додав, що на Харківщині в російському війську воюють найманці з Латинської Америки, Африки, рідше - з Азії. Як зазначив речник, їх небагато, і за бойовими якостями вони принципово не відрізняються від інших російських військових.

"Але вони є, і вони є одним з джерел поповнення російського особового складу", - сказав він.

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