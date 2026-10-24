Бійці 23-го полку Р.У.Г показали підземні бої та зачистку тунелів під час операції "Велес" на Куп’янщині. ВIДЕО

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції "Велес" на Куп'янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію проводило угруповання Сил оборони під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

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Українські військові просувалися підземними тунелями, зачищали виходи з труб та вступали в бої з противником в обмеженому просторі. Підземні дії поєднували з наступом підрозділів на поверхні та ударами безпілотників.

У результаті операції Сили оборони позбавили російських окупантів можливості проникнути в тил Куп'янська та захопили понад 30 військовослужбовців противника.

Кадри підземного просування та зачистки виходів із труб під час операції "Велес" оприлюднили бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г.

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