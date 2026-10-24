Бойцы 23-го полка Р.У.Г. показали подземные бои и зачистку туннелей в операции "Велес" на Купянщине. ВИДЕО
Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. приняли участие в контрнаступательной операции "Велес" на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен свыше 30 российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию проводила группировка Сил обороны под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".
Украинские военные продвигались по подземным туннелям, зачищали выходы из труб и вступали в бой с противником в ограниченном пространстве. Подземные действия сочетались с наступлением подразделений на поверхности и ударами беспилотников.
В результате операции Силы обороны лишили российских оккупантов возможности проникнуть в тыл Купянска и захватили более 30 военнослужащих противника.
Кадры подземного продвижения и зачистки выходов из труб во время операции "Велес" обнародовали бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г.
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