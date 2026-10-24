Пилоты Воздушных сил серией авиаударов уничтожили командные пункты и укрытия рашистов вместе с личным составом. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли серию авиаударов по позициям российских оккупантов в зоне ответственности Группировки войск "Південь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские экипажи истребителей выполнили ряд боевых вылетов по запросу Группировки войск "Південь", нанеся удары по обнаруженным объектам противника.
В результате точных попаданий были уничтожены вражеские командные пункты, укрытия и позиции вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.
Кадры боевой работы украинской авиации и результаты ударов были опубликованы в официальном Telegram-канале Группировки войск "Південь".
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