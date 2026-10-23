Воины 5-й штурмовой бригады выжигают врага на позициях и в блиндажах. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продемонстрировали боевые навыки по обнаружению и уничтожению российских оккупантов в укрытиях, блиндажах и норах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Военные отмечают, что боевые действия по ликвидации живой силы и укреплений противника продолжаются непрерывно.

В бригаде подчеркивают: спрятаться от украинских операторов БПЛА врагу не удастся.

"Ни одно укрытие не гарантирует врагу безопасности. Боевая работа продолжается", - прокомментировали кадры боевой работы военные.

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