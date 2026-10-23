Воїни 5-ї штурмової бригади випалюють ворога на позиціях та в бліндажах. ВIДЕО

Воїни 5-ї окремої штурмової Київської бригади показали бойову роботу з виявлення та знищення російських окупантів в укриттях, бліндажах та норах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Військові зазначають, що бойова робота з ліквідації живої сили та фортифікацій ворога триває безперервно.

У бригаді наголошують: сховатися від українських операторів БпЛА ворогу не вдасться.

"Жодне укриття не гарантує ворогу безпеки. Бойова робота триває", - прокоментували кадри бойової роботи військові.

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