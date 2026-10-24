Пілоти Повітряних сил серією авіаударів знищили командні пункти та укриття рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали серії авіаударів по позиціях російських окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські екіпажі винищувачів виконали низку бойових вильотів за запитом Угруповання військ "Південь", завдавши ударів по виявлених об'єктах противника.
Унаслідок точних влучань було знищено ворожі командні пункти, укриття та позиції разом з особовим складом окупантів, який перебував усередині.
Кадри бойової роботи української авіації та результати ударів оприлюднили в офіційному телеграм-каналі Угруповання військ "Південь".
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