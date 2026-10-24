Пілоти Повітряних сил серією авіаударів знищили командні пункти та укриття рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали серії авіаударів по позиціях російських окупантів в операційній зоні Угруповання військ "Південь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські екіпажі винищувачів виконали низку бойових вильотів за запитом Угруповання військ "Південь", завдавши ударів по виявлених об'єктах противника.

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Унаслідок точних влучань було знищено ворожі командні пункти, укриття та позиції разом з особовим складом окупантів, який перебував усередині.

Кадри бойової роботи української авіації та результати ударів оприлюднили в офіційному телеграм-каналі Угруповання військ "Південь".

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