П’ять російських гаубиць знищили артилеристи 44-ї бригади на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили п'ять російських гаубиць під час бойової роботи на Гуляйпільському напрямку. Українські артилеристи уразили дві 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві 152-мм гармати 2А36 "Гіацинт-Б" та одну 152-мм гаубицю-гармату Д-20.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі тривалістю понад дві хвилини показано серію ударів по російських артилерійських позиціях. Знімання ведеться з українських розвідувальних безпілотників, які фіксують ураження ворожого озброєння.

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На кадрах видно замасковані серед дерев і чагарників артилерійські системи противника. Після влучань поблизу гармат спалахують вибухи, а місця їхнього розташування огортають хмари диму.

В окремих епізодах зафіксовано потужні спалахи та займання на російських позиціях. Камери безпілотників продовжують спостереження, демонструючи наслідки ударів.

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За інформацією 44-ї бригади, українські військові уразили та знищили п'ять одиниць буксированої артилерії російських окупантів.

Зокрема, до переліку втрат противника увійшли дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві гармати 2А36 "Гіацинт-Б" та одна гаубиця-гармата Д-20.

Усі три типи артилерійських систем мають калібр 152 мм і використовуються російськими військами для вогневого ураження українських позицій.

Оприлюднені кадри демонструють результати контрбатарейної боротьби артилеристів 44-ї окремої артилерійської бригади на Гуляйпільському напрямку.

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