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Десантники 77-ї бригади виявили замасковану позицію рашистів та знищили гармату Д-30. ВIДЕО
Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ знищили російську гармату Д-30, яку окупанти замаскували на вогневій позиції на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці самохідного артилерійського дивізіону виявили замасковану артилерійську позицію противника та завдали по ній удару безпілотником.
Унаслідок влучного удару ворожу гармату Д-30 було знищено.
У бригаді зазначають, що поєднання артилерійських систем і безпілотних технологій дозволяє ефективно виявляти та уражати вогневі засоби противника.
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