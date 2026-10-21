Десантники 77-ї бригади виявили замасковану позицію рашистів та знищили гармату Д-30. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ знищили російську гармату Д-30, яку окупанти замаскували на вогневій позиції на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовослужбовці самохідного артилерійського дивізіону виявили замасковану артилерійську позицію противника та завдали по ній удару безпілотником.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок влучного удару ворожу гармату Д-30 було знищено.

У бригаді зазначають, що поєднання артилерійських систем і безпілотних технологій дозволяє ефективно виявляти та уражати вогневі засоби противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів Су-27 авіабомбами GBU-62 рознесли опорний пункт рашистів разом з особовим складом. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти 59-ї ОМБр за допомогою мідлстрайк-дронів уразили російське судно та техніку окупантів у ворожому тилу. ВIДЕО