Десантники 77-й бригады обнаружили замаскированную позицию рашистов и уничтожили орудие Д-30

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса ДШВ уничтожили российскую орудие Д-30, которую оккупанты замаскировали на огневой позиции на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие самоходного артиллерийского дивизиона обнаружили замаскированную артиллерийскую позицию противника и нанесли по ней удар с помощью беспилотника.

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В результате точного удара вражеское орудие Д-30 была уничтожена.

В бригаде отмечают, что сочетание артиллерийских систем и беспилотных технологий позволяет эффективно обнаруживать и поражать огневые средства противника.

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