Пилоты истребителей Су-27 авиабомбами GBU-62 разнесли опорный пункт рашистов вместе с личным составом. ВИДЕО
Украинские пилоты на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по опорному пункту российских оккупантов, уничтожив здание, в котором находились живые силы противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила место укрытия российских военных и передала координаты цели экипажам Воздушных сил ВСУ.
Получив координаты, пилоты Су-27 применили авиационные бомбы GBU-62 и нанесли точный удар по вражескому опорному пункту.
Вследствие попадания здание было разрушено, а личный состав оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.
Кадрами боевого вылета и поражения вражеского опорного пункта поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
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