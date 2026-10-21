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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Пилоты истребителей Су-27 авиабомбами GBU-62 разнесли опорный пункт рашистов вместе с личным составом. ВИДЕО

Украинские пилоты на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по опорному пункту российских оккупантов, уничтожив здание, в котором находились живые силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила место укрытия российских военных и передала координаты цели экипажам Воздушных сил ВСУ.

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Получив координаты, пилоты Су-27 применили авиационные бомбы GBU-62 и нанесли точный удар по вражескому опорному пункту.

Вследствие попадания здание было разрушено, а личный состав оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.

Кадрами боевого вылета и поражения вражеского опорного пункта поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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