Пилоты 59-й ОМБр с помощью дронов "мидлстрайк" поразили российское судно и технику оккупантов в тылу противника. ВИДЕО

Операторы беспилотников батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по технике и личному составу российских оккупантов далеко за линией фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники применили дроны среднего радиуса действия для поражения вражеских целей в тылу противника.

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Под удары попали судно, мобильные огневые группы, фура, легковые и грузовые автомобили оккупантов. Также украинские операторы атаковали личный состав российской армии.

В батальоне SIGNUM отмечают, что систематически расширяют применение дронов "мидлстрайк", чтобы поражать технику и военные объекты, обеспечивающие наступательные и оборонительные возможности противника.

Кадры ударов по российской технике и оккупантам обнародовали бойцы батальона SIGNUM.

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