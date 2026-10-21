Пилоты 59-й ОМБр с помощью дронов "мидлстрайк" поразили российское судно и технику оккупантов в тылу противника. ВИДЕО
Операторы беспилотников батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по технике и личному составу российских оккупантов далеко за линией фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники применили дроны среднего радиуса действия для поражения вражеских целей в тылу противника.
Под удары попали судно, мобильные огневые группы, фура, легковые и грузовые автомобили оккупантов. Также украинские операторы атаковали личный состав российской армии.
В батальоне SIGNUM отмечают, что систематически расширяют применение дронов "мидлстрайк", чтобы поражать технику и военные объекты, обеспечивающие наступательные и оборонительные возможности противника.
Кадры ударов по российской технике и оккупантам обнародовали бойцы батальона SIGNUM.
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