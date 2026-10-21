Бойцы ВМС с морского дрона Sargan 3000 запустили перехватчик STING и уничтожили российский "Шахед". ВИДЕО

Индустрия дронов

Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский ударный беспилотник типа "Шахед" с помощью дрона-перехватчика STING, запущенного с морского беспилотного катера Sargan 3000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники осуществили запуск перехватчика непосредственно с морской платформы и успешно поразили вражескую воздушную цель.

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Ранее ВМС уже демонстрировали применение Sargan 3000 с пулеметным вооружением для противодействия российским беспилотным катерам и дронам. Теперь платформу используют также для запуска дронов-перехватчиков.

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